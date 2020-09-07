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Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte, yeni sezon ilk bölümünden ilk kareler!
Ekranların sevilen yapımı Gelinim Mutfakta, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarının öğle kuşağında ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni sunucusu Onur Büyüktopçu ile sezona devam edecek. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte, Gelinim Mutfakta yeni sezon tanıtım fragmanı ve programın başlayacağı tarih hakkında detaylı bilgiler
Gelinim Mutfakta, yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Ekranların en fenomen, en çok eğlendiren ve en çok altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonuna Onur Büyüktopçu ile merhaba diyecek. Yeni sezonda da gelinler altın kazanmak, kaynanaları onları bulmak için yarışacak. Gelinim Mutfakta 14 Eylül Pazartesi günü ekranlardaki yerini alacak.
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