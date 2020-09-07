Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte, yeni sezon ilk bölümünden ilk kareler!

Gelinim Mutfakta, yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. Ekranların en fenomen, en çok eğlendiren ve en çok altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonuna Onur Büyüktopçu ile merhaba diyecek. Yeni sezonda da gelinler altın kazanmak, kaynanaları onları bulmak için yarışacak. Gelinim Mutfakta 14 Eylül Pazartesi günü ekranlardaki yerini alacak.