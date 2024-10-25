GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI? Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Ekim 2024 cuma eleme günü, tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Aslı Hünel günün sonunda Gelinim Mutfakta kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi?İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024!

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta bugün günün birincisi Seren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bilezikleri alan isim Seren oldu. Aysun ise bilezikleri bu hafta 7 puan farkla kaçırdı.

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca en az puanı alarak günün elenen ismi yeni gelin Hanife oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

SEREN- 19 / 84 puan

EZGİ- 15 / 60 puan

AYSUN- 12 / 77 puan

HANİFE- 7 / 50 puan