×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI? Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 15:28

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve elenen ismi belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün tarifi en iyi yapan geline çeyrek altın verdi. Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya Hanife gelin ve Emine Hanım yarışmaya katılmıştı. Gelinim Mutfakta elenen ismi açıklanırken, bilezikleri alan isim 7 puan farkla birinci oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 25 Ekim 2024 puan durumu...

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Ekim 2024 cuma eleme günü, tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı.  Aslı Hünel günün sonunda Gelinim Mutfakta kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi?İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024!

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta bugün günün birincisi Seren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bilezikleri alan isim Seren oldu.  Aysun ise bilezikleri bu hafta 7 puan farkla kaçırdı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 25 Ekim 2024 || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca en az puanı alarak günün elenen ismi yeni gelin Hanife oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

SEREN- 19 / 84 puan

EZGİ- 15 /  60 puan

AYSUN- 12 / 77 puan

HANİFE- 7 /  50 puan

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm

BAKMADAN GEÇME!