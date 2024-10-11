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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI? 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 15:44

Gelinim Mutfakta puan durumu 11 Ekim 2024 haftanın tam ortasında açıklandı. Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanırken, bilezikler de sahibini buldu. Tadım, puan ve puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta Eda dün kurayı kazanan isim olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2024 puan durumu (toplam)

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Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Aslı Hünel ile Gelinim Mutfakta bugün de rekabet dolu bir güne imza attı. Haftanın dördüncü gününde gelinler tüm hünerlerini çeyrek altın alabilmek için sergiledi. Finale günü Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan arttı. Gelinim Mutfakta bileziklerin sahibi belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 11 Ekim 2024 

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Haftanın final gününde tarifi en lezzetli yapan ve çeyrek altını kazanan gelin Nur oldu. Bilezikleri de bu hafta Nur alarak haftayı şanslı kapattı. 

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen isim yeni yarışmacı Eda ve kayınvalidesi Sabiha oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU TOPLAM

AYSUN- 17/ 66 puan

NUR- 21/82 puan

EZGİ- 15 /74puan

EDA- 5 / 51 puan

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

 

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

 

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