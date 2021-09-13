Gelinim Mutfakta Hazal kimdir? Gelinim Mutfakta Hazal ve Bedriye Hanım hakkında merak edilenler
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezonda da ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yarışmada en yapılan yemekler kadar gelen yeni gelinler ve kayınvalideler de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz cuma günü yarışmaya veda eden Büşra'nın yerine bu hafta Hazal ve kaynanası Bedriye Hanım yarışmaya dahil oldu. Peki Gelinim Mutfakta Hazal kimdir? İşte Gelinim Mutfakta Hazal ve kayınvalidesi Bedriye Hanım hakkında merak edilenler…
Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Büşra Gemici Özdemir-Perihan Özdemir’in 10 Eylül Cuma günü yarışmaya veda etmelerinin ardından yeni haftada yarışmaya Hazal ve kaynanası Bedriye Hanım katıldı. Bedriye Hanım ilk günden iddialı tavırlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Gelinim Mutfakta Hazal ve kayınvalidesi buraya yenmeye geldiklerini geri gitseler de yeniden geleceklerini söyleyerek iddialı tavırlar sergiledi. Peki Gelinim Mutfakta Hazal kimdir? İşte Hazal ve Bedriye Hanım hakkında detaylar…
GELİNİM MUTFAKTA HAZAL KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Hazal evli ve 2 çocuk sahibi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu olan genç yarışmacı Kayınvalidesi Bedriye Hanım ile programa dahil oldu.
Bedriye Hanım programın ilk gününde ''Gelini aldım, altınları almaya geldim'' diyerek iddialı olduğunu ifade etti. Özellikle gelin yarışmacılardan güçlü bir rakip olarak görülen Yağnur’u eleyeceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.