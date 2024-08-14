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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN TABLOSU 14 AĞUSTOS || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN TABLOSU 14 AĞUSTOS || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta bugünün birincisi ve puan tablosu programı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından günün çeyrek altın kazanan ismi de açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 14 Ağustos 2024 puan durumu!

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Gelinim Mutfak günün puan tablosu... 14 Ağustos Çarşamba günü gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Bugün gelinler 'Altın günü tatlısı' hazırladı. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 14 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN TABLOSU 14 AĞUSTOS || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi Aysun oldu. Bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün çeyrek altınını kazanan isim olarak Aysun açıklandı.

Yasemin gelin de günün eksi 2 puan alan gelini oldu.

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