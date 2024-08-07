×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? 4 eksi 2 puan alındı! Gelinim Mutfakta 7 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Bugün
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı 4 eksi 2 puan alındı Gelinim Mutfakta 7 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 15:48

Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı sorusu gün sonunda yanıt buldu. Gelinim Mutfakta yeni sezon Aslı Hünel sunumu ile üçüncü gününde devam ediyor. Bugün eksi 2'ler havada uçuştu. Gelinim Mutfakta'da bugün patlıcan kayığı tarifi yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 7 Ağustos 2024 puan durumu

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta puan durumu Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de rekabetin yaşandığı tartışmalar ve tariflerle günde damgasını vurdu. Yeni sezonda çeyrek altınını Damla kazanmıştı. Patlıcan yatağını en iyi yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 7 Ağustos 2024

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Toplam 4 eksi puan alındı. Damla bugün 4 eksi puan aldı. Diğer eksi 4 eksi puanı da Esin aldı. Günün en yüksek puanını toplayıp çeyrek altını kazanan gelin ise Ayşenur oldu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı 4 eksi 2 puan alındı Gelinim Mutfakta 7 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYŞENUR- 17 puan

AYSUN- 13 puan

DAMLA- 9 puan

ESİN- 5 puan

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Bugün

BAKMADAN GEÇME!