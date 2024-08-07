Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? 4 eksi 2 puan alındı! Gelinim Mutfakta 7 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

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Gelinim Mutfakta puan durumu Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de rekabetin yaşandığı tartışmalar ve tariflerle günde damgasını vurdu. Yeni sezonda çeyrek altınını Damla kazanmıştı. Patlıcan yatağını en iyi yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 7 Ağustos 2024

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Toplam 4 eksi puan alındı. Damla bugün 4 eksi puan aldı. Diğer eksi 4 eksi puanı da Esin aldı. Günün en yüksek puanını toplayıp çeyrek altını kazanan gelin ise Ayşenur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYŞENUR- 17 puan

AYSUN- 13 puan

DAMLA- 9 puan

ESİN- 5 puan