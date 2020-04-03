Gelinim Mutfakta Ezgi nerede? Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok?

Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok sorusuna resmi açıklamalar geldi.

Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok sorusuna kaynanalar Reyhan ve Çiğdem yanıt verdi. Ezgi'nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla Koronavirüsün de etkisini arttırmasının ardından yarışmaya devam edemeyeceği, Reyhan hanım tarafından açıklandı. Reyhan hanım yarışmaya eltisinin gelini Neslihan ile devam edeceğini ifade etti. Ezgi'nin bir süreliğine yarışmadan uzak kalacağı açıklandı.

Yarışmanın bir diğer popüler ismi Kaynana Çiğdem ve gelini Elif, mutfakta olmamalarının nedenini bir video ile açıkladı. Elif'in annesinin ameliyat geçirmesi ve annesiyle ilgilenmek zorunda olması dolayısıyla bir müddet yarışmada olmayacaklarını ifade etti.