Gelinim Mutfakta Esra neden yok, yarışmadan ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz programı Gelinim Mutfakta, yemekleriyle ve gelin kayınvalideleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada en çok takip edilen gelinlerden biri olan Esra’nın dün yayınlanan programda rahatsızlanması ve bugün yerine yeni yarışmacının gelmesiyle birlikte, Esra’nın programdan ayrılıp ayrılmadığı ve olmayışının nedeni izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA ESRA NEDEN YOK, YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta Esra, bugün yayınlanan bölümde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Dün programda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Esra, sonrasında gün içinde programa yeniden dahil olmuştu. Bu bölümde yarışmadan ayrılan Esra, dünkü açıklamasında safra kesesinde taş olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Çocukları nedeniyle ameliyatı ertelediğini açıklaması ise izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Bugün yayınlanan programa gönderdiği sesli mesajla tedavisine başlayacağını bildiren Esra, yerine yarışacak olan yarışmacıyı da belirledi.

ESRA YARIŞMAYA GERİ GELECEK Mİ?

Gelinim Mutfakta Esra, yaşadığı sağlık sorunu sebebi ile ameliyat olacağını iletmişti. Programın da yakın zamanda sezon finaline girecek olması nedeniyle, Esra’nın bir sonraki sezonda tekrar yarışmaya katılabileceği iddia ediliyor.

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