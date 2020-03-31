Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Görüntülü açıklama yaptılar!
Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü büyük bir şok yaşandı. Elif ve Ezgi'nin programda olmaması nedeniyle pek çok izleyicinin gözü bu iki yarışmacıyı aradı. Gelinim Mutfakta Elif neden yok ve Ezgi elendi mi soruları ile bu duruma yanıt arayan pek çok vatandaş, sosyal medya üzerinden ve arama motorları aracılığıyla konuya yanıt aramaya başladı. Reyhan'ın Neslihan isimli başka bir gelinle yarışmaya devam etmesi, akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? İşte, Elif ve Ezgi elendi mi sorusunun cevabı
Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok sorusuna kaynanalar Reyhan ve Çiğdem yanıt verdi. Ezgi'nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla Koronavirüsün de etkisini arttırmasının ardından yarışmaya devam edemeyeceği, Reyhan hanım tarafından açıklandı. Reyhan hanım yarışmaya eltisinin gelini Neslihan ile devam edeceğini ifade etti. Ezgi'nin bir süreliğine yarışmadan uzak kalacağı açıklandı.
Yarışmanın bir diğer popüler ismi Kaynana Çiğdem ve gelini Elif, mutfakta olmamalarının nedenini bir video ile açıkladı. Elif'in annesinin ameliyat geçirmesi ve annesiyle ilgilenmek zorunda olması dolayısıyla bir müddet yarışmada olmayacaklarını ifade etti.
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