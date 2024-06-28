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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, hangi gelini kaç çeyreği var? 28 Haziran puan tablosu son durum!

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, hangi gelini kaç çeyreği var 28 Haziran puan tablosu son durum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 15:26

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde çeyrek altın sahibini buluyor. 6. sezon finali devam ederken gelinler mücadelesine devam ediyor. Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2024 puan durumu belli olacak ve toplam çeyrek altın sayısı da yeniden şekillenecek. Gelinim Mutfakta günün birincisi her gün çeyrek altın alırken, sezon finalinde en yüksek puanda olan yarışmacı 50 altın bilezik, ikinci isim ise 30 altın bileziğin sahibi olacak. 20 günlük final serisinin ardından Mutfakta sezon finali şampiyonu belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, hangi gelini kaç çeyreği var? 28 Haziran puan tablosu son durum...

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Gelinim Mutfakta sezon finali için geri sayım sürüyor. Haftanın final gününde çeyrek altını alan gelin tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklanacak. Gelinim Mutfakta gelinler , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele ediyor. Bugün 15. altının sahibi belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı..

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, 1. KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 1. olan isim henüz belli olmadı. Günün çeyrek altın kazanan ismi açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN PUAN DURUMU

ZEYNEP- 19

DAMLA- 12

KIYMET- 9

BAŞAK- 9

 

 

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