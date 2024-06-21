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Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D yayın akışında Gelinim Mutfakta detayı

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Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok Kanal D yayın akışında Gelinim Mutfakta detayı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 13:53

Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok gibi sorular 21 Haziran Cuma günü pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta, 21 Haziran Cuma günü yeni bölümünün olup olmayacağı ile araştırılan konu olmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D yayın akışında Gelinim Mutfakta detayı

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Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok sorusu 21 Haziran Cuma gününün Kanal D yayın akışı içerisindeki bilgiler dolayısıyla merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D yayın akışında Gelinim Mutfakta detayı

GELİNİM MUTFAKTA BİTTİ Mİ, NEDEN YOK? 

Kanal D yayın akışında bugün, Gelinim Mutfakta programın yerine Çetin Ceviz 2 filminin yer aldığı görülüyor. 

Gelinim Mutfakta, Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana gelmiyor. 24 Haziran Pazartesi günü program kaldığı yerden devam edecek.

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