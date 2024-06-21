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Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok sorusu 21 Haziran Cuma gününün Kanal D yayın akışı içerisindeki bilgiler dolayısıyla merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D yayın akışında Gelinim Mutfakta detayı

GELİNİM MUTFAKTA BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışında bugün, Gelinim Mutfakta programın yerine Çetin Ceviz 2 filminin yer aldığı görülüyor.

Gelinim Mutfakta, Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana gelmiyor. 24 Haziran Pazartesi günü program kaldığı yerden devam edecek.