Gelinim Mutfakta Ayten ve kayınvalidesi Neriman kimdir?
Geçen hafta Sibel ve kayınvalidesi yarışmaya veda etmişti. İkilinin yerine Ayten ve kayınvalidesi Neriman Hanım Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları ilk günden iddialarını ortaya koydu. Peki, Gelinim Mutfakta Ayten ve kayınvalidesi Neriman kimdir?
Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle