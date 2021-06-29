Gelinim Mutfakta Ayten kimdir?
Gelinim Mutfakta Ayten, programı yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kayınvalide Neriman ile birlikte mücadele eden Ayten, söylemleri ve tavırları ile izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? İşte, Gelinim Mutfakta Ayten hakkında detaylı bilgiler
Aslen Azerbaycanlı olan Gelinim Mutfakta Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.