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GELİNİM MUTFAKTA 8 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (4. GÜN) || Haftanın finaline son 1 gün! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 8 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (4. GÜN) || Haftanın finaline son 1 gün Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 15:47

Gelinim Mutfakta günün birincisi 8 Ağustos 2024 tarihli yayının ardından belli oldu. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta yeni sezonun ikinci gününde çeyrek altınlar sahibini buldu. Aslı Hünel sunumuyla Gelinim Mutfakta 7. sezon 4. gününde heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarın haftanın finalinde 10 altın bilezik sahibini bulacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta puan durumu Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Cuma günü 10 altın için yarışan gelinler rekabeti artırıyor. Gelinim Mutfakta bugün de tartışmalar ve tariflerle günde damgasını vurdu. İki gün Damla ve bir gün de çeyrek altınını Ayşenur kazanmıştı.  En iyi yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün birincisi açıklandı. Yeni sezonun dördüncü gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 8 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (4. GÜN) || Haftanın finaline son 1 gün Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN- 19 puan

DAMLA- 16 puan

AYŞENUR- 9 puan

ESİN- 9 puan

 

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