GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Fark attı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2024 puan durumu açıklandı. Aslı Hünel ile Gelinim Mutfakta bugün de rekabet dolu bir güne imza attı. Haftanın ilk gününde gelinler tüm hünerlerini çeyrek altın alabilmek için sergiledi. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2024 puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde püre ve tavuk sote tarifini en lezzetli yaparak çeyrek altın kazanan gelin Nur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR- 24 puan

EZGİ- 14 puan

EDA- 10 puan

AYSUN- 9 puan