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GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (2. GÜN) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (2. GÜN) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 15:46

Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta yeni sezonun ikinci gününde çeyrek altınlar sahibini buldu. Aslı Hünel sunumuyla Gelinim Mutfakta 7. sezon heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 6 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta puan durumu Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de rekabetin yaşandığı tartışmalar ve tariflerle günde damgasını vurdu. Dünün çeyrek altınını Damla kazanmıştı. Kıbrıs tatlısını en iyi yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 6 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün birincisi açıklandı. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi bugün de Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (2. GÜN) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 17 puan

AYSUN- 15 puan

AYŞENUR- 14 puan

ESİN- 7 puan

 

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