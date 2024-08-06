GELİNİM MUTFAKTA 6 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (2. GÜN) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de rekabetin yaşandığı tartışmalar ve tariflerle günde damgasını vurdu. Dünün çeyrek altınını Damla kazanmıştı. Kıbrıs tatlısını en iyi yapan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 6 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün birincisi açıklandı. Yeni sezonun ikinci gününde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi bugün de Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 17 puan

AYSUN- 15 puan

AYŞENUR- 14 puan

ESİN- 7 puan