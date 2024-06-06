GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın sonuna doğru rekabet arttı. Yeni yarışmacı Başak yarışmaya heyecan kattı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 10 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 5 Haziran çeyrek altının sahibi Kıymet oldu. Final serisinde Kıymet böylelikle ilk çeyreğini almış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

KIYMET- 18

ZEYNEP- 11

DAMLA- 14

BAŞAK- 7