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GELİNİM MUTFAKTA 5 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || 2 puan farkla! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA 5 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || 2 puan farkla Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta 5 Eylül 2024 puan durumu Aslı Hünel tarafından açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün tarifleri ve tartışmalarıyla güne damgasını vurdu. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Eylül 2024

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftasının finaline son bir gün kala rekabet arttı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? ? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde günün en yüksek puanını ve çeyreği alan gelin Aysun oldu. Haftanın ilk gününde Yasemin, önceki gün altınları Rabia almıştı.  Dün ise Aysun altınların sahibi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA 5 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || 2 puan farkla Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 EYLÜL 2024

AYSUN- 18 puan

ELİZ- 16  puan 

YASEMİN- 12 puan

RABİA- 12 puan

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