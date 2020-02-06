Gelinim Mutfakta 454. Bölümde gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu

Gelinim Mutfakta 454. Bölümde; Zübeyde Hanım, programın röportaj kısmında öyle bir şey itiraf etti ki, gelini Ayça'yı çok öfkelendirdi. Zübeyde Hanım, kahkahalar içinde "Gelinimi buluyorum; ama, yapamadığı için buluyorum! Diğer gelinler çok mu iyi yapıyor? Biz burada kötünün, iyisini buluyoruz! Kötü, benim gelinim oluyor!" diye açıklama yaptı. Bunu izleyen Ayça ve diğer gelinler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Özellikle Ayça, bu açıklamalardan sonra kendisi ile dalga geçen gelinlerin etkisiyle daha da öfkelendi. Soluğu kaynanalar odasında aldı ve Zübeyde Hanımla büyük kavga etti. Peki, Gelinim Mutfakta 454. Bölümde gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat 2020'de yayınlanan 454. Bölümde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilara Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Lahana Makarnası" ile yarıştılar!



Gelinim Mutfakta’nın dördüncü gününde 10 puan alan Ayça ve Burçin, sonunculuğu paylaştı. Gün toplamında kaynanalardan eşit ve yüksek puanları Nihan Fevzioğlu ve Dilara Aydoğan aldı. 14 puan toplayan ikili birinciliği paylaştı, çeyrek altını ise kura çekimi sonrası bir gelin kazandı. Kuranın şanlı ismi bu kez Nihan oldu.