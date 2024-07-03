GELİNİM MUTFAKTA 3 TEMMUZ 2024 PUAN DURUMU TOPLAM (ÇEYREK SAYISI) || Üç gelin de eksi 2 aldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 18. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 3 Temmuz 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı
Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın üçüncü gününde eksi 2'ler havada uçuştu. Kıymet haricinde üç gelin de eksi 2 ceza puanı aldı. Sezon finali serisinde Zeynep'in 5, Kıymet'in 5 çeyreği, Başak 3, Damla'nın 4 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Kıymet oldu. Bugün sonunda Kıymet 6 çeyrek ile lider durumda....
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
KIYMET- 17
ZEYNEP- 3
DAMLA- 11
BAŞAK- 6