GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta'da bugün yeni hafta heyecanı yaşandı. Yeni yarışmacı Başak yarışmaya heyecan kattı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 10 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 3 Haziran çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 20

DAMLA- 19

BAŞAK- 10

KIYMET- 7