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GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:57

Gelinim Mutfakta günün birincisi, tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Haftanın tam ortasında çeyrek altını almak ve cuma günü gerçekleşecek haftanın finalinde bilezikleri almak için mücadele edecekler. Gelinim Mutfakta sezon finali heyecanı başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte , Gelinim Mutfakta 3 Haziran 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugün yeni hafta heyecanı yaşandı. Yeni yarışmacı Başak yarışmaya heyecan kattı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 10 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 3 Haziran çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 20

DAMLA- 19

BAŞAK-  10

KIYMET-  7

 

 

 

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