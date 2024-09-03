×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || 1 Puan farkla! Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi
GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || 1 Puan farkla Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 15:43

Gelinim Mutfakta bugün soğuk baklava tarifi ve tartışmalarıyla güne damgasını vurdu. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta Rabia bugün tarifinin beğenilmemesi üzerine isyan çıkardı. Aslı Hünel sunumuyla Gelinim Mutfakta puan durumu gün sonunda açıklandı. Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2024 puan durumu

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta bugün de tarifleri ve tartışmalarıyla çok konuşuldu. Soğuk baklava tarifi ile haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2024 puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

En yakın rakibine sadece 1 puan fark atarak çeyrek altın kazanan gelini Rabia oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 17 puan

AYSUN- 16 puan

YASEMİN- 11 puan

ELİZ- 13  puan 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

BAKMADAN GEÇME!