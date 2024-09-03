GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || 1 Puan farkla! Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün de tarifleri ve tartışmalarıyla çok konuşuldu. Soğuk baklava tarifi ile haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 3 Eylül 2024 puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

En yakın rakibine sadece 1 puan fark atarak çeyrek altın kazanan gelini Rabia oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 17 puan

AYSUN- 16 puan

YASEMİN- 11 puan

ELİZ- 13 puan