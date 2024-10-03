GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM 2024 PUAN DURUMU || Sadece 1 puan farkla! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu haftanın dördüncü gününde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün yeni yarışmacılarla rekabeti ve lezzeti artırdı. Gelinler haftaya hızlı başladı. Haftanın ilk iki gününde Aysun çeyrek altınları alan isim oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın dördüncü gününde tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altın kazanan gelin en yakın rakibine 1 puan farkla Nur oldu. Haftanın ilk iki gününde çeyrek altının sahibi olan Aysun olmuştu. Dün ise çeyrek altını 17 puanla Ezgi almıştı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR-16 PUAN

BİRBEN- 15 PUAN

EZGİ-12 PUAN

AYSUN- 13 PUAN