GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Üst üste eksi 2 ceza aldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta hafta içi her gün altın yağmuruna devam ediyor. Tarifleri kadar tartışmalarıyla da güne damga vuran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta'da cuma günü sezon finalinde yarışacak gelinler belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 28 Mayıs 2024 Salı!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Final serisinin başlamasına 2 gün kala rekabet arttı. Gelinim Mutfakta'da yine eksi 2 ler havada uçuştu. Gamze havuçlarını olması gerekenden daha büyük doğradığı için eksi 2 aldı. Diğer eksi 2'yi ise yine Damla oldu. Ekmekleri olması gerektiğinden fazla kızarttığı için Damla yine ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta haftanın tam ortasında ekmek dolması tarifini en iyi yapan gelin ve çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

ZEYNEP- 18

DAMLA- 11

KIYMET- 13

GAMZE- 7