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GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Üst üste eksi 2 ceza aldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Puan Durumu
GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Üst üste eksi 2 ceza aldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta sezon finali haftasına girmeye son iki gün kaldı. Gelinim Mutfakta puan durumu 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm ardından günün birincisi çeyrek altını yakasına taktı. Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün ekmek dolması tarifi yapıldı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 29 Mayıs 2024 puan durumu...

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Gelinim Mutfakta hafta içi her gün altın yağmuruna devam ediyor. Tarifleri kadar tartışmalarıyla da güne damga vuran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta'da cuma günü sezon finalinde yarışacak gelinler belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 28 Mayıs 2024 Salı!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Final serisinin başlamasına 2 gün kala rekabet arttı.  Gelinim Mutfakta'da yine eksi 2 ler havada uçuştu. Gamze havuçlarını olması gerekenden daha büyük doğradığı için eksi 2 aldı. Diğer eksi 2'yi ise yine Damla oldu. Ekmekleri olması gerektiğinden fazla kızarttığı için Damla yine ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta haftanın tam ortasında ekmek dolması tarifini en iyi yapan gelin ve çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Üst üste eksi 2 ceza aldı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

ZEYNEP- 18

DAMLA-  11

KIYMET-  13

GAMZE- 7

 

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