GELİNİM MUTFAKTA 27 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta hafta içi her gün altın yağmuruna devam ediyor. Gelinim Mutfakta'ya bugün yeni yarışmacılar Kıymet ve kayınvalidesi Nurkadın ile Gamze ve kayınvalidesi Sema Hanım yarışmaya dahil oldu. Tarifleri kadar tartışmalarıyla da güne damga vuran Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Mayıs 2024 puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Final serisinin başlamasına 5 gün kaldı. Yeni gelin Gamze eksi 2 ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta'da bugün of of kebabı tarifini en iyi yapan gelin ve çeyrek altının sahibi Damla oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 17

ZEYNEP- 13

KIYMET- 13

GAMZE- 4