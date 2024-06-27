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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 27 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 27 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM Ã‡EYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:45

6. sezon finali serisine geri sayÄ±m baÅŸlarken Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2024 puan durumu belli oldu. Gelinim Mutfakta finali serisi haftanÄ±n sonuna gelindi. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi her gÃ¼n Ã§eyrek altÄ±n alÄ±rken, sezon finalinde en yÃ¼ksek puanda olan yarÄ±ÅŸmacÄ± 50 altÄ±n bilezik, ikinci isim ise 30 altÄ±n bileziÄŸin sahibi olacak. 20 gÃ¼nlÃ¼k macerada Gelinim Mutfakta final serisi 14. gÃ¼nÃ¼n sonuna gelindi. 6 gÃ¼n sonra Gelinim Mutfakta sezon finali ÅŸampiyonu belli olacak. Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta puan durumu 27 Haziran 2024!

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Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi tadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tÃ¼m heyecanÄ±yla devam ediyor. Her gÃ¼n bir Ã§eyrek altÄ±n alan Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi , sezon finalinde en yÃ¼ksek puanÄ± toplayarak bileziklerin sahibi olmak iÃ§in mÃ¼cadele edecek. BugÃ¼n 14. altÄ±nÄ±n sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±?Â  Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2024 puan durumu toplam Ã§eyrek sayÄ±sÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA KÄ°M 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n Damla eksi 2 ceza puanÄ± aldÄ±. HaftanÄ±n sonundaÂ  Zeynep'in 3, KÄ±ymet'in 4 Ã§eyreÄŸi, BaÅŸak 3 ve Damla'nÄ±n 3' ÅŸer Ã§eyrek altÄ±nÄ± var.Â  GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek puanÄ±nÄ± alÄ±p Ã§eyrek altÄ±n kazanan gelin Zeynep oldu. BÃ¶ylelikle Zeynep Ã§eyreklerini dÃ¶rtlemiÅŸ oldu.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 27 HAZÄ°RAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM Ã‡EYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 19

DAMLA- 12

KIYMET- 9

BAÅžAK- 9

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