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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 26 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || 20 tam puan aldÄ±! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±?

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 26 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU || 20 tam puan aldÄ± Gelinim Mutfakta kim birinci oldu BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 15:40

Gelinim Mutfakta 26 EylÃ¼l 2024 puan durumu ile gÃ¼nÃ¼n birincisi belli oldu. HaftanÄ±n finaline bir gÃ¼n kala Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 20 tam puan almayÄ± baÅŸardÄ±. Gelinim Mutfakta'da bugÃ¼n incelten mantÄ± ve limonata tarifi yapÄ±ldÄ±. Finale bir gÃ¼n kala eksi 2 ceza puanÄ± bugÃ¼n de verildi. EleÅŸtirileri ve rekabetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 26 EylÃ¼l 2024 !

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Gelinim Mutfakta puan durumu 26 EylÃ¼l 2024 tarihli yayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. DÃ¼n Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi Ezgi olmuÅŸtu. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi tadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan belli oldu. Nazar bugÃ¼n eksi 2 ceza puan aldÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta 25 EylÃ¼l 2024 puan durumu

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M KAZANDI?

HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi ve Ã§eyrek altÄ±n kazanan gelini Nur olmuÅŸtu. HaftanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde ise Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Aysun oldu. DÃ¼n Ã§eyrek altÄ±nÄ± en yÃ¼ksek puanla Ezgi aldÄ±. BugÃ¼n de Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Ezgi oldu.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 26 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU || 20 tam puan aldÄ± Gelinim Mutfakta kim birinci oldu BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

EZGÄ°- 24Â  puan

NUR- 9Â  puan

AYSUN-Â  14 puan

NAZAR- 3 puan

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