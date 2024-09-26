GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 26 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU || 20 tam puan aldÄ± Gelinim Mutfakta kim birinci oldu BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

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Gelinim Mutfakta puan durumu 26 EylÃ¼l 2024 tarihli yayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. DÃ¼n Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi Ezgi olmuÅŸtu. Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi tadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan belli oldu. Nazar bugÃ¼n eksi 2 ceza puan aldÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta 25 EylÃ¼l 2024 puan durumu

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M KAZANDI?

HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi ve Ã§eyrek altÄ±n kazanan gelini Nur olmuÅŸtu. HaftanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde ise Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Aysun oldu. DÃ¼n Ã§eyrek altÄ±nÄ± en yÃ¼ksek puanla Ezgi aldÄ±. BugÃ¼n de Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi Ezgi oldu.Â

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

EZGÄ°- 24Â puan

NUR- 9Â puan

AYSUN-Â 14 puan

NAZAR- 3 puan

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