GELİNİM MUTFAKTA 25 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU VE ÇEYREK SAYISI || İlk kez kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından 12. altının sahibi açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 25 Haziran 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Kıymet ve Zeynep kuraya kaldı. Kura sonunda Kıymet çeyrek altını kazandı. Zeynep'in 3, Kıymet'in 4 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 2' şer çeyrek altnı var.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 14

KIYMET- 14

DAMLA- 11

BAŞAK- 11