Gelinim Mutfakta 23 Nisan puan durumu ve haftanın birincisi! Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan puan durumu ve haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın açıkladığı tabloya göre aynı puana sahip olan iki gelinler birinciliği paylaştı. Gelinler bilezikleri paylaşmayı tercih etti. İşte, Gelinim Mutfakta 23 Nisan puan durumu ve haftanın birincisi!

23 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

23 Nisan tarihli haftanın finalinde Ayten ve Dudu potaya kaldı. Elenen isim Ayten olarak açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ VE BİLEZİKLERİN SAHİBİ KİM OLDU?

Esra ve Seda aynı puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi oldu. 82 puan alan gelinler bilezikleri paylaşmak istedi. Gelinler bilezikleri 2-2 aldı.

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