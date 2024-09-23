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GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU! (YENİ YARIŞMACILAR) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta yeni bölüm yeni yarışmacılarla birlikte yayınlandı. Gelinim Mutfakta'da bugün eski gelinlerden Ezgi ve yeni yarışmacı Nazar yarışmaya katıldı. Gelinim Mutfakta 20 Eylül Cuma günü haftanın eleme gününde Rabia ve Yasemin gelinler arasında yaşanan tartışma ekranlara geldi. Alınan karar sonrası Rabia gelin yarışmadan diskalifiye edildi. Şok eden diskalifiyenin ardından Gelinim Mutfakta bugün yeni isimlerle başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 23 Eylül 2024 Pazartesi!

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Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de tartışmaları ve tarifleri ile güne damgasını vurdu. Rabia gelinin yarışmadan ayrılmasının ardından iki yeni yarışmacı geldi. Eski yarışmacılardan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım yarışmaya renk kattı. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU (YENİ YARIŞMACILAR) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın kazanan gelini Nur oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR- 21 puan

AYSUN- 16 puan

EZGİ- 9 puan

NAZAR- 10 puan

 

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