GELİNİM MUTFAKTA 23 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU! (YENİ YARIŞMACILAR) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de tartışmaları ve tarifleri ile güne damgasını vurdu. Rabia gelinin yarışmadan ayrılmasının ardından iki yeni yarışmacı geldi. Eski yarışmacılardan Ezgi ve kayınvalidesi Reyhan Hanım yarışmaya renk kattı. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 23 Eylül 2024 puan durumu

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın kazanan gelini Nur oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR- 21 puan

AYSUN- 16 puan

EZGİ- 9 puan

NAZAR- 10 puan