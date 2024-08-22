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GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta 22 Ağustos 2024 puan durumu, tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Her gün 2 çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu.Gelinim Mutfakta haftanın finaline son bir gün kala bugün Gelinim Mutfakta günün birincisi olmak ayrı bir önem taşıyordu. Haftanın üç gününde de çeyrek altınları Rabia almıştı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 22 Ağustos 2024

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Gelinim Mutfak puan durumu 22 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 22 Ağustos 2024 puan durumu 

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin Yasemin oldu. Üç günün ardından Rabia çeyrek altınları bugün ilk kez kaptırdı. 

GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YASEMİN- 20

AYSUN- 18

AYŞENUR- 15

RABİA- 5

 

 

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