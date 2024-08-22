GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Bugün Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfak puan durumu 22 Ağustos 2024 haftanın dördüncü gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 22 Ağustos 2024 puan durumu

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını alan gelin Yasemin oldu. Üç günün ardından Rabia çeyrek altınları bugün ilk kez kaptırdı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



YASEMİN- 20

AYSUN- 18

AYŞENUR- 15

RABİA- 5