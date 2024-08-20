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GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Ağustos 2024 belli oldu. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik için mücadeleye devam eden gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Puanlama işleminin tamamlanmasının ardından günün çeyrek altın kazanan ismi de açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Bugün Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Ağustos 2024 puan durumu!

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Gelinim Mutfak puan durumu 20 Ağustos 2024 haftanın ilk gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Gelinim Mutfakta günün birincisi Kemalpaşa tarifi ile belli oldu. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi, tarifi en iyi yapan gelin bugün de oldu. Eski yarışmacı Rabia dün de çeyrek altını kazanmıştı. 

GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABİA- 18

AYSUN- 17

AYŞENUR- 15

YASEMİN- 7

 

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