GELİNİM MUTFAKTA 20 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfak puan durumu 20 Ağustos 2024 haftanın ilk gününde gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Gelinim Mutfakta günün birincisi Kemalpaşa tarifi ile belli oldu. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 20 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi, tarifi en iyi yapan gelin bugün de oldu. Eski yarışmacı Rabia dün de çeyrek altını kazanmıştı.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



RABİA- 18

AYSUN- 17

AYŞENUR- 15

YASEMİN- 7