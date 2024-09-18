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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 18 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Kuraya kaldÄ±lar! Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±?

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#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi#Gelinim Mutfakta Puan Durumu
GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 18 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Kuraya kaldÄ±lar Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:40

Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi 18 EylÃ¼l 2024 tarihli programÄ±n ardÄ±ndna aÃ§Ä±klandÄ±. Gelinim Mutfakta bugÃ¼n de tarifleri ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ne damgasÄ±nÄ± vurdu. HaftanÄ±n finalinde ise 10 altÄ±n bilezik sahibini bulacak. BugÃ¼n iki gelin Ã§eyrek altÄ±n iÃ§in kuraya kaldÄ±. Peki, Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta puan durumu 18 EylÃ¼l 2024 SalÄ±!

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Gelinim MutfaktaÂ 17 EylÃ¼l 2024 puan durumu aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¼n sonunda AslÄ± HÃ¼ne tarifi en iyi yapan gelinin ismini duyurdu. TadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)Â 

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 18 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Kuraya kaldÄ±lar Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA BUGÃœN KÄ°M 1. OLDU?

HaftanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde en yÃ¼ksek puanÄ± alan Aysun ve Nur arasÄ±nda kura Ã§ekildi. KurayÄ± Kazanan ise NurÂ  oldu. DÃ¼n ve Ã¶nceki gÃ¼n Ã§eyrek altÄ±nlarÄ± Rabia almÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 18 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Kuraya kaldÄ±lar Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

NUR- 18 puan

AYSUN- 18 puan

RABÄ°A- 13 puan

YASEMÄ°N- 5 puanÂ 

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