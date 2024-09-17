GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA 17 EYLÃœL 2024 PUAN DURUMU || 1 puan farkla Gelinim Mutfakta bugÃ¼n kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±

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Gelinim Mutfakta puan durumu aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¼n sonunda AslÄ± HÃ¼ne tarifi en iyi yapan gelinin ismini duyurdu. TadÄ±m, puan ve yorumlamanÄ±n ardÄ±ndan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? BugÃ¼n Gelinim Mutfakta Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte Gelinim Mutfakta 17 EylÃ¼l 2024 puan durumu...

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU?

HaftanÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde en yÃ¼ksek puanÄ± alarak Ã§eyrek altÄ±nlarÄ±n sahibi olan gelin Rabia oldu. DÃ¼n de Ã§eyrek altÄ±nlarÄ± Rabia almÄ±ÅŸtÄ±.Â

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GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

RABÄ°A- 19 puan

AYSUN- 18 puan

YASEMÄ°N- 14 puanÂ

NUR- 5 puan