GELİNİM MUTFAKTA 15 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi açıklandı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Arife tavuğu çiğ olduğu için eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi ise Seda yaparak bugün de çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

SEDA- 18

DAMLA - 16

ZEYNEP- 15

ARİFE - 3