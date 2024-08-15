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GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU: Sadece 1 puanla kaçırdı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU: Sadece 1 puanla kaçırdı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta 15 Ağustos 2024 puan durumu haftanın dördüncü gününde açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün de en güzel ştarifleri ve tartışmalarıyla ekrana geldi. Tadım, yorum ve puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi de belli oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi en yakın rakibine sadece bir puan fark atarak çeyrek altını aldı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfak günün birincisi 15 Ağustos haftanın ikinci gününde açıklandı.  Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 15 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU: Sadece 1 puanla kaçırdı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını  Aysun ise sadece bir puanla kaçırmış oldu.  

GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU: Sadece 1 puanla kaçırdı Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 

AYŞENUR- 18 puan

AYSUN- 17 puan

YASEMİN- 11 puan

SEDA- 5 puan

 

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