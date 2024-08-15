GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU: Sadece 1 puanla kaçırdı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı?

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Gelinim Mutfak günün birincisi 15 Ağustos haftanın ikinci gününde açıklandı. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 15 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını Aysun ise sadece bir puanla kaçırmış oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYŞENUR- 18 puan

AYSUN- 17 puan



YASEMİN- 11 puan

SEDA- 5 puan