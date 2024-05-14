GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi açıklandı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 14 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. En iyi TİRAMİSU tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Seda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

SEDA- 17

DAMLA - 15

ZEYNEP- 9

ARİFE - 9