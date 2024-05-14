×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Güncelleme Tarihi:

#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Bugün Kim 1. Oldu#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi
GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:46

14 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm izleyici tarafından merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta'da bugün tiramisu şelalesi tarifi. Günün sonunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 14 Mayıs 2024

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi açıklandı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, 14 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 14 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. En iyi TİRAMİSU tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Seda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

SEDA- 17

DAMLA - 15

ZEYNEP- 9

ARİFE - 9

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gelinim Mutfakta#Gelinim Mutfakta Bugün Kim 1. Oldu#Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

BAKMADAN GEÇME!