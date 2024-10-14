GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM 2024 PUAN DURUMU || Kuraya kaldı! Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta 14 Ekim 2024 puan durumu açıklandı. Haftanın yeni yarışmacıları ile Gelinim Mutfakta yeni bölüm yayınlandı. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibini buldu. İki gelin aynı puan alarak bugün kuraya kaldı. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aysun ve Ezgi oldu. İki gelin kuraya kaldı ve kura sonucu çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN- 15puan

EZGİ- 15 puan

NUR- 10 puan

SEREN- 14 puan