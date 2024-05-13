GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın ilk günü heyecanı yaşandı. Yeni yarışmacı Arife ve kayınvalidesi Şehnaz hanım yarışmaya dahil oldu. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2024 puan durumu

13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Yeni yarışmacı Arife eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 15

DAMLA - 14

ARİFE - 12

SEDA- 11