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GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 15:48

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı sorusu gün sonunda belli oldu. Gelinim Mutfakta yeni bölüm yine tartışmaları, yeni yarışmacıları ve tarifleriyle gündem oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün Şanlıurfa usulü beyti kebabı tarifi yapıldı. Günün sonunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 13 Mayıs 2024

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Gelinim Mutfakta bugün haftanın ilk günü heyecanı yaşandı. Yeni yarışmacı Arife ve kayınvalidesi Şehnaz hanım yarışmaya dahil oldu. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Peki, 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Yeni yarışmacı Arife eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Zeynep oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS 2024 PUAN DURUMU || Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ZEYNEP- 15

DAMLA - 14

ARİFE - 12

SEDA- 11

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