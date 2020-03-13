Gelinim Mutfakta 13 Mart birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 13 Mart birincisi ve çeyrek altın kazanan ismi sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre günün en düşük puanını alan gelini iki isim oldu. Birinci olan isim ise yakasına çeyrek altını yakasına taktı. Peki, 13 Mart Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte, çeyrek altın kazanan gelin ve günün puan durumu.
Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi ve elenen yarışmacı 13 Mart Cuma günü belli oldu. Günün lideri çeyrek altın alırken, haftanın kazananı ise 5 altın bilezik aldı. İşte, Gelinim Mutfakta birincisi...
Gelinim Mutfakta'nın cuma günü ekranlara gelen son bölümünde beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı.
Heyecanın devam ettiği yarışmada Ezgi ve Reyhan Hanım yarışmadan çekilmek istediklerini belirtti. Herkesi şoke eden karar sonrası haftanın son puanları verildikten sonra birinci kesinleşti.
Gelinim Mutfakta'nın 13 Mart tarihli bölümünde haftanın en düşük puanını elde eden iki gelin Başak ve Hatice Hanım oldu. 47 puan elde eden Başak haftanın en az puanını alan yarışmacısı oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 71 puanla Elif olarak açıklandı. Ezgi ise 55 puanla hafta ikincisi oluyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle