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GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Tam eksi 6 ceza puanı! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Tam eksi 6 ceza puanı Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu Bugün Gelinim Mutfaktada çeyreği kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 15:42

Gelinim Mutfakta 13 Ağustos 2024 puan durumu Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Yeni sezonda mücadeleye devam eden gelinler istenen tarifi en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Tadım, yorum ve puanlamanın ardından Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi de belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Bugün Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 13 Ağustos 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfak günün birincisi 13 Ağustos haftanın ikinci gününde açıklandı. Geçtiğimiz haftanın elenen ismi yeni gelinlerden Esin olmuştu. Ayrıca Damla gelin de kayınvalidesi Rabia Hanım'ın rahatsızlığı sebebiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 13 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU || Tam eksi 6 ceza puanı Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu Bugün Gelinim Mutfaktada çeyreği kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Seda eksi 6 ceza puanı, YAsemin ise eksi 2 ceza puanı aldı. Bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün çeyrek altınının sahibi açıklandı. Günün çeyrek altın kazanan yarışmacısı Aysun oldu. 

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 

AYSUN- 13

SEDA- 10

AYŞENUR- 12

YASEMİN- 10

 

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