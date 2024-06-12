GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Haberin Devamı

Gelinim Mutfakta'da bugün de altının sahibi belli oldu. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finaline 13 çeyrek kaldı. Gelinim Mutfakta'da bu güne kadar Zeynep'in 3, Başak'ın 2, Kıymet'in 2 ve Damla'nın 0 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi 12 Haziran çeyrek altının sahibi niyanet Damla oldu. Damla böylece ilk çeyrek altınını almış oldu.

Haberin Devamı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 24

BAŞAK- 17

ZEYNEP- 10

KIYMET- 7