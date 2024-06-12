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GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 15:44

Gelinim Mutfakta final serisinde 6. çeyrek de sahibini buldu. Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Haziran 2024 belli oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından belli oldu. Haftanın ikinci gününde çeyrek altını almak ve sezon finali sonunda bilezikleri almak için mücadele edecekler. Sezon finalinde birinci 50 altın bilezik, ikinci ise 30 altın bilezik alacak. Gelinim Mutfakta her gün bir çeyrek altın vermeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta sezon finali heyecanı başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte , Gelinim Mutfakta 11 Haziran 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta'da bugün de altının sahibi belli oldu. Günün sonunda ise Gelinim Mutfakta günün birincisi oldu. Gelinim Mutfakta sezon finalinde 80 altın bilezik dağıtıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Haziran 2024 toplam...

GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta sezon finaline 13 çeyrek kaldı. Gelinim Mutfakta'da bu güne kadar Zeynep'in 3, Başak'ın 2, Kıymet'in 2 ve Damla'nın 0 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi 12 Haziran çeyrek altının sahibi niyanet Damla oldu. Damla böylece ilk çeyrek altınını almış oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA 12 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM ÇEYREK SAYISI) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 24

BAŞAK-  17

ZEYNEP- 10

KIYMET-  7

 

 

 

 

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