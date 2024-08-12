GELİNİM MUTFAKTA 12 AĞUSTOS 2024 PUAN DURUMU (Yeni hafta) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfak günün puan tablosu Aslı Hünel tarafından açıklandı. 12 Ağustos Pazartesi günü gelinlerin çeyrek altın mücadelesi devam etti. Yeni haftanın ilk gününde gelinler 'Çok kolay anne pastası tarifi' hazırladı. Geçtiğimiz haftanın elenen ismi yeni gelinlerden Esin olmuştu. Ayrıca Damla gelin de kayınvalidesi Rabia Hanım'ın rahatsızlığı sebebiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Yeni yarışmacıların yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altın kazanan ismi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 12 Ağustos 2024 puan durumu (toplam)

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GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN (12 AĞUSTOS PAZARTESİ) KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi Seda Gelin oldu.

Bugün yapılan tarifin ve tadımın ardından günün çeyrek altınını 19 puanla Seda aldı.