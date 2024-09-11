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GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || Sadece 1 puan farkla! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || Sadece 1 puan farkla Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 15:41

Gelinim Mutfakta puan durumu haftanın tam ortasında Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Gelinim Mutfakta bugün taş ekmeği tatlısı ve tartışmalarıyla çok konuşuldu. Vrilen tarifi en iyi yapmak için mücadele eden gelinlerden biri bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim oldu. Cuma günü ise Gelinim Mutfakta birincisi tam 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 11 Eylül 2024 puan durumu (toplam)

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Gelinim Mutfakta 11 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta elenen isim Eliz olmuştu. Bu hafta yeni gelin Zehra ve kayınvalidesi Nermin yarışmaya katıldı. Aysun bugün ne yazık ki eksi 2 ceza puanı aldı. Yeni yarışmacıların ardından Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölüm...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Haftanın ilk gününde çeyrek altını Rabia alırken, dün tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim  Yasemin olmuştu. Bugün ise eksi 2 ceza puanı almasına rağmen çeyrek altını kazanan gelin Aysun oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || Sadece 1 puan farkla Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

AYSUN- 17 puan

YASEMİN- 15 puan

RABİA- 11 puan

ZEHRA- 16 puan

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