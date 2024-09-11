GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 PUAN DURUMU || Sadece 1 puan farkla! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta 11 Eylül 2024 puan durumu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta elenen isim Eliz olmuştu. Bu hafta yeni gelin Zehra ve kayınvalidesi Nermin yarışmaya katıldı. Aysun bugün ne yazık ki eksi 2 ceza puanı aldı. Yeni yarışmacıların ardından Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta son bölüm...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi Aslı Hünel sunumuyla açıklandı. Haftanın ilk gününde çeyrek altını Rabia alırken, dün tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Yasemin olmuştu. Bugün ise eksi 2 ceza puanı almasına rağmen çeyrek altını kazanan gelin Aysun oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 EYLÜL 2024

AYSUN- 17 puan

YASEMİN- 15 puan

RABİA- 11 puan

ZEHRA- 16 puan