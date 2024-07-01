GELİNİM MUTFAKTA 1 TEMMUZ 2024 PUAN DURUMU VE ÇEYREK SAYISI || Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Güncelleme Tarihi:
Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Gelinim Mutfakta sezon finali serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün bir çeyrek altın alan Gelinim Mutfakta günün birincisi , sezon finalinde en yüksek puanı toplayarak bileziklerin sahibi olmak için mücadele edecek. Bugün 16. altının sahibini buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta 1 Temmuz 2024 puan durumu toplam çeyrek sayısı
Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın ilk günü heyecanı yaşandı. Sezon finali serisinde Zeynep'in 4, Kıymet'in 5 çeyreği, Başak 3 ve Damla'nın 3' şer çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Zeynep oldu. Bu durumda Zeynep'in 5 çeyrek altını oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ZEYNEP- 18
DAMLA- 10
KIYMET- 13
BAŞAK- 11