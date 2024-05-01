GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Yeşim'den yeni bir buluş! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın tam ortasında rekabet arttı. Tadım, puan ve değerlendirmenin ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi Nursel Ergin tarafından belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta bugün kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta günün puan durumu 30 Nisan 2024

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün Yeşim eksi 2 ceza puanı aldı. Yaptığı şerbetle yeni bir buluşa imza atan Yeşim, şöbiyet şerbeti nedeniyle düşük puan almış oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi ise Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA- 19

SEDA- 15

YEŞİM- 3

ALEYNA- 13