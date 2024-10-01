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GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM 2024 PUAN DURUMU || Haftaya hızlı başladı! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

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GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM 2024 PUAN DURUMU || Haftaya hızlı başladı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta puan durumu 1 Ekim 2024 haftanın ikinci günü ve yeni aın ilk gününde belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün bazlama kebabı yapıldı. Yeni yarışmacılar kayınvalide İlknur Hanım ve Birben hünerlerini sergileyerek yüksek puan almaya çalıştı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 1 Ekim 2024 puan durumu

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Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın ikinci gününde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta bugün yeni yarışmacılarla rekabeti ve lezzeti artırdı. Gelinler haftaya hızlı başladı. Peki, haftanın ilk günü Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu 1 Ekim 2024 Pazartesi!

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Haftanın ikinci gününde tarifi en iyi yaparak çeyrek altın kazanan gelin yine Aysun oldu. Dün de çeyrek altının sahbi olan Aysun haftaya hızlı başladı. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN- 18 PUAN

NUR-13 PUAN

EZGİ-12 PUAN

BİRBEN- 14 PUAN

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