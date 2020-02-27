Gelinim Mutfak yarışmasıyla tanınan Elif ve Çiğdem Akçam kimdir?

Gelinim Mutfakta’nın 21. Bölümünde yarışmaya dahil olan Elif Akçam, “ben uzun vadeli geldim” diyerek sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Yarışmaya katıldığında 14 aylık evli olan Elif Akçam, sağlık sektöründe çalışıyor. Yarışmaya katıldıktan sonra ün kazanan Elif Akçam, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor, tanıtımlar yapıyor.