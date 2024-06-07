‘Gelin Takımı’ ziyareti

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Akın, oyuncularla fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti çok içten sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. ‘Gelin Takımı’ filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler.”

Seda Bakan, “Hayallerin ötesinde bir geceydi. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum” dedi.

Ecem Erkek ise fotoğraflarının altına “Hepimiz 15-16 yaşındaki kızlara döndük. Müthiş bir zarafetle ağırladılar bizi” notunu yazdı.