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‘Gelin Takımı’ ziyareti

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#Gelin Takımı#Filiz Akın#Ziyaret
‘Gelin Takımı’ ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 09:31

GELİN Takımı filminin oyuncuları Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya çekimlerin gerçekleştiği Bodrum’da Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti.

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Akın, oyuncularla fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti çok içten sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. ‘Gelin Takımı’ filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler.”

Seda Bakan, “Hayallerin ötesinde bir geceydi. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum” dedi.

Ecem Erkek ise fotoğraflarının altına “Hepimiz 15-16 yaşındaki kızlara döndük. Müthiş bir zarafetle ağırladılar bizi” notunu yazdı.

 

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#Gelin Takımı#Filiz Akın#Ziyaret

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