‘Gelin olmak berbat bir şey’ diyordu… Şimdi ikinci bebeğine kavuşmayı bekliyor

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Sanat simsarı kocası Cooke Maroney’le 2019’da nikah masasına oturan Jennifer Lawrence, geçen yıl 19 Ekim'de beşinci evlilik yıldönümlerini kutladıktan bir gün sonra ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

BEBEK KENDİNİ İYİCE GÖSTERDİ

Karnı iyice büyüyen ve doğum yapmasına az bir süre kalan Lawrence, kocasıyla birlikte New York sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Bol pantolonu ve gömleğiyle büyüyen karnını gizleyen yıldız oyuncu soğuktan kalın kabanıyla korunurken ayağında da rahat spor ayakkabılarıyla dikkat çekti.

Yıldız oyuncu hamileliğini uzun süre saklamış sonra karnı büyümüş bir halde bebek müjdesini vermişti

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34 yaşındaki Jennifer Lawrence, hamilelik haberini uzunca bir süre saklamış, karnı iyice büyüdükten sonra Vogue dergisine özel bir röportaj vererek ikinci kez anne olacağını hayranlarına müjdelemişti.

İKİNCİ ÇOCUK KONUSUNDA KARARSIZ KALMIŞLARDI

Çiftin oğulları Cy, kardeşi dünyaya geldiğinde üç yaşına basmış olacak. Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney, ikinci bir çocuk sahibi olmak için epey düşündüklerini, anne baba olmanın zorlukları yüzünden bocaladıklarını ancak en sonunda bu mutluluğu bir kez daha yaşamak istediklerini söylemişlerdi.

Çiftin yakın çevrelerinden bir isim “İlk başta bir tane daha isteyip istemediklerinden emin değillerdi çünkü bu çok fazla iş demekti ama Cy'a adeta tapıyorlar ve arkadaşlarına ve ailelerine videolarını göstermeyi seviyorlar” dedi.

"OĞLUM DOĞUNCA HAYAT YENİDEN BAŞLADI"

Çift ikinci çocuk fikrine giderek ısınırken Jennifer Lawrence 2022’de verdiği bir röportajda ilk kez anne olmanın mutluluğunu anlatırken oğlunun doğumunun “tüm hayatımın yeniden başladığını hissettirdiğini” itiraf etmişti.

Jennifer Lawrence annelik hakkındaki hislerini “Oğluma öylece bakakaldım. O kadar aşıktım ki. Ayrıca her yerdeki tüm bebeklere de aşık oldum. Yeni doğanlar çok muhteşemler” sözleriyle anlatmıştı

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Özel hayatları konusunda ketum davranan ve pek çok ünlünün aksine aşklarını sosyal medyadan paylaşmayan Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney bir yıllık ilişkilerinin ardından Ekim 2019'da Rhode Island'daki Belcourt of Newport malikanesinde nikah masasına oturdular.

NEREDEYSE NİKAH MASASINDAN KALKACAKTI!

Basından titizlikle gizlenen düğünde aralarında Adele, Amy Schumer, Cameron Diaz, Benji ve Joel Madden, Nicole Richie ve Kris Jenner'ın da bulunduğu 150 konuk vardı.

Lawrence, Cooke Maroney’e çok aşık olsa da düğün stresinden çok şikayet etmiş hatta bir ara kendi nikahından kaçmayı bile düşündüğünü itiraf etmişti.

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Büyük günü sırasında konuklarının rahatı ve keyfi konusunda endişelenmekten çok stresli olduğunu itiraf eden Lawrence “Bu çok stresli. Hiç eğlenmiyorsunuz. Sadece “Şu kişi eğleniyor mu?” diye düşünüyorsunuz.” diyerek şaka yollu “Gelin olmak berbat bir şey” yorumunu yapmıştı.

Ünlü oyuncu şimdi çok mutlu bir evlilik sürdürse de düğün stresi yüzünden zor günler geçirmiş, neredeyse evlenmekten vazgeçecek hale gelmişti

“Hiç unutmam, misafirler üşüdü diye çıldırıyordum ve tüm arkadaşlarım “Kimse üşümüyor, kimse üşümüyor, her şey yolunda, her şey yolunda” diye yalan söylüyordu diyen yıldız oyuncu tam o sırada annesinin gelip kendisine “Dışarısı buz gibi, büyükannen neredeyse ölüyordu” dediğini de söyledi.

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ROBERT DE NIRO'YU BİLE "KOVALAMIŞ"

Daha önce birlikte başrol oynadığı ve çok sevip saydığı Robert De Niro’nun düğünün prova yemeğine bile geldiğini söyleyen Jennifer Lawrence usta aktörü evine geri yollamıştı!

“Baktım ve Bob'u gördüm, kimseyi tanımıyordu ve etrafta dolaşıyordu ve hemen şöyle dedim ‘Hayır, yapmak istediği şey bu değil. Onu burada istemiyorum’. Yanına gittim ve fısıldadım, “Evine git” dedim, iyi davrandı - ailemle konuştu ve kibardı - ama “Git” dedim. Ve o gittikten sonra kendimi gerçekten daha iyi hissettim”.